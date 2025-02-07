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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:52 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:52
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Daha önce polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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