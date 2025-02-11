Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

        Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Zafiye Sokak'ta yaşayan Ş.Ö'nün bodrum katındaki evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi üzerine yangın çıktı.

        Mahalledeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Ekipler, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Ş.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ş.Ö'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular

        Benzer Haberler

        Tüketiciler Birliğinden su depolarıyla ilgili "mevzuat" önerisi
        Tüketiciler Birliğinden su depolarıyla ilgili "mevzuat" önerisi
        Büyükşehir Belediyesi, muhtarların taleplerine çözüm sunuyor
        Büyükşehir Belediyesi, muhtarların taleplerine çözüm sunuyor
        İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav ve beraberindekiler, Başkan Büyükkılıç'ı zi...
        İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav ve beraberindekiler, Başkan Büyükkılıç'ı zi...
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi içme suyuna 1 milyar liraya yakın yatırım yap...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi içme suyuna 1 milyar liraya yakın yatırım yap...
        Kayseri OSB'de "Organize Taksi" hizmet vermeye başladı
        Kayseri OSB'de "Organize Taksi" hizmet vermeye başladı