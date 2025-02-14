Tokat'ta kalp krizi sonucu ölen doktorun cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

Evli ve 2 çocuğu bulunan Şimşek için dün görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlenmiş ve toprağa verilmek üzere cenazesi Kayseri'ye gönderilmişti.

TOGÜ Hastanesi'nde 2021'den bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapan Şimşek, 2 gün önce akşam evinde kalp krizi geçirmiş, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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