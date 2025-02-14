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        Tokat'ta kalp krizi sonucu ölen doktorun cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:55
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        Tokat'ta kalp krizi sonucu ölen doktorun cenazesi Kayseri'de toprağa verildi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şimşek için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Şimşek’in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        - Olay

        TOGÜ Hastanesi'nde 2021'den bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapan Şimşek, 2 gün önce akşam evinde kalp krizi geçirmiş, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Evli ve 2 çocuğu bulunan Şimşek için dün görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlenmiş ve toprağa verilmek üzere cenazesi Kayseri'ye gönderilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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