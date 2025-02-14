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        "Sen yaparsın Melikgazi" münazara yarışması sonuçlandı

        Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliği kapsamında düzenlenen münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:31
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        "Sen yaparsın Melikgazi" münazara yarışması sonuçlandı
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        Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliği kapsamında düzenlenen münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kendilerini ifade etme yeteneklerinin sergilendiği yarışmanın finalinde 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sema Yazar Anadolu Lisesi yarıştı.

        "Yapay zeka yararlı mı – zararlı mı?" konulu münazara yarışmasının şampiyonu ise 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitime destek veren yaklaşımı ile gençlerin kalbini kazandıklarını belirtti.

        Yarışmanın galiplerini tebrik eden Palancıoğlu, "İçerisinde eğitimin, düşünen, öğrenmeye açık, kendini geliştirmeyi seven gençlerimizin olduğu güzel bir etkinliği daha gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyor, söz konusu eğitim olunca gereken desteği vermekten kaçınmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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