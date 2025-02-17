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        Yahyalı'da kar şenliği yapıldı

        Yahyalı Belediyesince "Yahyalı Aladağlar Suna Yaylası 2. Kar Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:48
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        Yahyalı'da kar şenliği yapıldı
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        Yahyalı Belediyesince "Yahyalı Aladağlar Suna Yaylası 2. Kar Şenliği" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aladağlar Suna Yaylası'nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar kızak yarışları, kar üstünde voleybol turnuvaları, kardan adam yapma yarışması, muay thai gösterisi ve halat çekme gibi birçok aktiviteye katılarak eğlendi.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye canlılık kazandırmak için festivali düzenlediklerini belirtti.

        İnsanların bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Belediyecilik yol yapmak, imar yapmak değildir. Bu gibi etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getirerek keyif dolu anları yaşatmaktır. Şenliğimize yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bir o kadar insanımız da maalesef kilometrelerce oluşan araç trafiğinden dolayı geri dönmek zorunda kaldı. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlarımızın kış aylarını keyifle geçirmesi ve birlik ve beraberliğimizin pekişmesidir."

        Şenlik alanında belediye tarafından ücretsiz sucuk ekmek, ekmek arası kıyma, çay ve ayran ikramı yapıldı.

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