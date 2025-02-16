Kayseri'de dağda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür eden Enes Yıldırım, "Normalde çalışıyoruz ancak 10 gündür evde yatıyorduk. Ali Dağı'na yürüşüye çıkalım dedik. Çıktık geri inemedik. Saat 15.30 gibi çıktık. Orada yaklaşık 1 saat oturduk. Sonra AFAD ekipleri bizleri kurtardılar. Çok şükür şimdide çayımızı içiyoruz ve ısındık."

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