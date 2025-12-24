Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 24.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:28
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik tespit edilen adreslere, 49 ekip ve 211 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

