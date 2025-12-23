Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de nargile tütünü çalan zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nargile tütünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 21:44 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de nargile tütünü çalan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nargile tütünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Y.A.K. (14) ile B.G. (15) gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 120 paket nargile tütünü ile 11 bin 700 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide penaltı kararı!
        Dev derbide penaltı kararı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu

        Benzer Haberler

        1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı 'yan bakma' kavgası cinayetinde kar...
        1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı 'yan bakma' kavgası cinayetinde kar...
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'un 2025 yılı faaliyet raporu MHP'li Ersoy TB...
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'un 2025 yılı faaliyet raporu MHP'li Ersoy TB...
        Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        Kayseri'de araçların şasi numarasını değiştiren 37 zanlıya adli işlem uygul...
        Kayseri'de araçların şasi numarasını değiştiren 37 zanlıya adli işlem uygul...
        Kayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi
        Kayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi
        Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi silahla yaralayan sanığın yargı...
        Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi silahla yaralayan sanığın yargı...