Kayseri'de nargile tütünü çalan zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nargile tütünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nargile tütünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Y.A.K. (14) ile B.G. (15) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 120 paket nargile tütünü ile 11 bin 700 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.