    Takipde Kalın!
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:16 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:16
        Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın hakim karşısına çıktı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.S. (51), müşteki F.A. (54) ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık S.S. savunmasında, müşteki F.A. ile yaklaşık bir yıl süren duygusal bir yakınlığının olduğunu iddia etti.

        F.A'nın çalışmadığını ve bu süre zarfında kendisinden sürekli para istediğini öne süren sanık, "Bileziklerimi bile verdim. Olay günü parkta karşılaştık. F.A'nın yanında tabanca vardı. Bana nikah kıyacaktı. Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahı bana verdi, 'vuramazsın' dedi. Nasıl oldu anlamadım. Psikolojim iyi değildi, ilaç kullanıyordum. Öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

        Müşteki F.A. ise 2019'da yöneticilik yaptığı apartmanda sanık ve kocasının yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra taşındığını söyledi.

        Sanıkla aralarında duygusal bir yakınlık olmadığını öne süren müşteki, şunları kaydetti:

        "Olay günü ekmek almak için bakkala giderken kendisini gördüm. Karşıma çıktı, para istedi. Eşinden ayrıldığını ve kalacak yeri olmadığını söyledi. Ben de yardımcı olamayacağımı söyleyip dönüp giderken, arkamdan silahla ateş etmeye başladı. Oradaki vatandaşlar bana yardımcı oldu. Kolumda yüzde 40 güç kaybı var. Olayda kullanılan silah bana ait değildir. Tehditleri devam ediyor. Kendisinden şikayetçiyim."

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

