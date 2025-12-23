Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın hakim karşısına çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.S. (51), müşteki F.A. (54) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.S. savunmasında, müşteki F.A. ile yaklaşık bir yıl süren duygusal bir yakınlığının olduğunu iddia etti.

F.A'nın çalışmadığını ve bu süre zarfında kendisinden sürekli para istediğini öne süren sanık, "Bileziklerimi bile verdim. Olay günü parkta karşılaştık. F.A'nın yanında tabanca vardı. Bana nikah kıyacaktı. Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahı bana verdi, 'vuramazsın' dedi. Nasıl oldu anlamadım. Psikolojim iyi değildi, ilaç kullanıyordum. Öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Müşteki F.A. ise 2019'da yöneticilik yaptığı apartmanda sanık ve kocasının yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra taşındığını söyledi.