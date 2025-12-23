Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığa hapis cezası

        Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz 5 sanığın kararla birlikte tutuklanmalarını talep etti.

        Sanık A.E.Ü. savunmasında, her şeyin bir anda geliştiğini, karşı tarafın kendisine küfretmesi ve darbetmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

        Kimseyi öldürme kastı olmadığını iddia eden sanık, "Pişmanım, beni affetmelerini istiyorum." savunmasını yaptı.

        Müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık A.E.Ü'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten ise 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, diğer 5 sanığı ise öldürme ve yaralama olaylarında ayrı ayrı "yardım etme" suçlarından toplam 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

        İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 13 Ekim 2024'te bir iş yerinde yemek yiyen H.K. (20) ve K.D'ye (22) çıkışta, karşı taraf "ne bakıyorsunuz" diyerek sataşmıştı.

        Çıkan bıçaklı kavgada H.K. ve K.D. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.E.Ü, S.E, A.T, N.B.Y, Ö.F.K. ve S.E.Ç'den A.E.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu tacirine 15 yıl 9 ay hapis
        Uyuşturucu tacirine 15 yıl 9 ay hapis
        Kayserispor beraberlikte zirvede
        Kayserispor beraberlikte zirvede
        Kayserispor 15 puan topladı
        Kayserispor 15 puan topladı
        Başkan Büyükkılıç, misafirlerini kabul etti
        Başkan Büyükkılıç, misafirlerini kabul etti
        Melikgazi Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde 80 kilometre yol yaptı
        Melikgazi Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde 80 kilometre yol yaptı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'de birlik ve istişare mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'de birlik ve istişare mesajı