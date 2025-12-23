Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığa hapis cezası

Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz 5 sanığın kararla birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Sanık A.E.Ü. savunmasında, her şeyin bir anda geliştiğini, karşı tarafın kendisine küfretmesi ve darbetmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kimseyi öldürme kastı olmadığını iddia eden sanık, "Pişmanım, beni affetmelerini istiyorum." savunmasını yaptı.

Müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.E.Ü'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten ise 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, diğer 5 sanığı ise öldürme ve yaralama olaylarında ayrı ayrı "yardım etme" suçlarından toplam 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.