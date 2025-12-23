Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z'yi (42) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
