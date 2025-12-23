Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:13 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:13
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z'yi (42) operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

