Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.Y. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

        Sanıklar savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık İ.Y.'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Heyet, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığa...
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığa...
        Kayseri'deki 'yan bakma' cinayetine ceza yağdı
        Kayseri'deki 'yan bakma' cinayetine ceza yağdı
        Kayserispor 2 hocayla 2 kez kazandı
        Kayserispor 2 hocayla 2 kez kazandı
        Uyuşturucu tacirine 15 yıl 9 ay hapis
        Uyuşturucu tacirine 15 yıl 9 ay hapis
        Kayserispor beraberlikte zirvede
        Kayserispor beraberlikte zirvede
        Kayserispor 15 puan topladı
        Kayserispor 15 puan topladı