Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.Y. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İ.Y.'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.