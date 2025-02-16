Silahla havaya ateş açan zanlılar 66 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı
Kayseri'de havaya ateş açan şüpheliler, polis ekiplerinin 66 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.
Kayseri'de havaya ateş açan şüpheliler, polis ekiplerinin 66 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.
Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde güpegündüz ateş ediliyor" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda 66 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin 34 suç kaydı bulunan M.A (20) ile M.P. (15) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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