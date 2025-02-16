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        Silahla havaya ateş açan zanlılar 66 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı

        Kayseri'de havaya ateş açan şüpheliler, polis ekiplerinin 66 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:51 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:51
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        Silahla havaya ateş açan zanlılar 66 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı
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        Kayseri'de havaya ateş açan şüpheliler, polis ekiplerinin 66 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.

        Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde güpegündüz ateş ediliyor" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 66 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin 34 suç kaydı bulunan M.A (20) ile M.P. (15) olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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