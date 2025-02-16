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        Erciyes 38 FK - Mardin 1969 Spor: 0-3

        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Burak DayıoğluERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:40
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        Erciyes 38 FK - Mardin 1969 Spor: 0-3
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        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Burak Dayıoğlu

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.86 Serkan), Ayhan (Dk.69 Gürkan), İsmet, Enes (Dk.69 Ethem), Hüseyin Ekici (Dk.86 Ziyahan), Tayyib (Dk.76 Taner), Hüseyin Fındıkçı

        MARDİN 1969 SPOR: İsmail – Vural, İslam, Ahmet Can (Dk.82 Ali Kemal), Ümit, Emre (Dk.46 Serdar), Berkan (Dk.46 Aykut), Barış, Serkan (Dk.82 Mustafa), Ahmet Teker, Umut,

        GOLLER: Dk.53 – Dk.68 Penaltıdan Umut, Dk.77 Ahmet Teker (Mardin 1969 Spor)

        SARI KART: Ayhan (Erciyes 38 FK),Umut, Aykut, Mehmet (Mardin 1969 Spor)

        3’üncü Lig 4’üncü Grup 20’nci hafta maçında Erciyes 38 FK, evinde ağırladığı Mardin 1969 Spor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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