Erciyes 38 FK - Mardin 1969 Spor: 0-3
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Burak DayıoğluERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Burak Dayıoğlu
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.86 Serkan), Ayhan (Dk.69 Gürkan), İsmet, Enes (Dk.69 Ethem), Hüseyin Ekici (Dk.86 Ziyahan), Tayyib (Dk.76 Taner), Hüseyin Fındıkçı
MARDİN 1969 SPOR: İsmail – Vural, İslam, Ahmet Can (Dk.82 Ali Kemal), Ümit, Emre (Dk.46 Serdar), Berkan (Dk.46 Aykut), Barış, Serkan (Dk.82 Mustafa), Ahmet Teker, Umut,
GOLLER: Dk.53 – Dk.68 Penaltıdan Umut, Dk.77 Ahmet Teker (Mardin 1969 Spor)
SARI KART: Ayhan (Erciyes 38 FK),Umut, Aykut, Mehmet (Mardin 1969 Spor)
3’üncü Lig 4’üncü Grup 20’nci hafta maçında Erciyes 38 FK, evinde ağırladığı Mardin 1969 Spor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.
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