Prof. Dr. Açıkalın: Zehirlenmelerde en sık ölüm nedeni metil alkol

ÇUKUROVA Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, "40 yaş altı ölüm nedenlerinin birinci sırasında travmalar var. Trafik kazaları oldukça önemli. Onun haricinde zehirlenmeler de çok ön planda. Zehirlenmelerin çok büyük bir kısmı metil alkol zehirlenmeleri. Son 5-10 yıllık verileri değerlendirdiğimizde en sık ölüm nedeni maalesef metil alkol" dedi.

Kayseri'de, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından 'Temel ve İleri Toksikoloji Kursu' verildi. Kursa çeşitli illerden birçok uzman katıldı. Çukurova Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, katıldığı kursta, 'Acil Tıp Uzmanlığı'nın, ülkede son 25 yıldır, alanda, aktif olarak hizmette olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akpınar, Acil Tıp uzmanlarının, acil servise başvuran, acil herhangi bir olay sonucu ortaya çıkan durumu tespit edip tedavi etmekle yükümlü olduğunu belirtti. 'Acil Tıp Uzmanlığı'nın oldukça önemli bir dal olduğunu aktaran Prof. Dr. Akpınar, hastalara spesifik değil multidisipliner baktıklarını ifade etti.

'METİL ALKOLÜ, ETİL ALKOLDEN AYIRMAK TADI YA DA KOKUSUYLA MÜMKÜN DEĞİL'

Türkiye'de 40 yaş altı ölümlerin daha fazla harabiyet bıraktığını belirten Prof. Dr. Akpınar, "40 yaş altı genç hastalarımızı gerçekten kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. 40 yaş altı ölüm nedenlerinin birinci sırasında travmalar var. Trafik kazaları oldukça önemli" diye konuştu.

40 yaş altı ölümlerde trafik kazalarının haricinde zehirlenmelerin de ön planda olduğunu belirten Prof. Dr. Akpınar, "Zehirlenmelerin çok büyük bir kısmı metil alkol zehirlenmeleri. Son 5-10 yıllık verileri değerlendirdiğimizde en sık ölüm nedeni maalesef metil alkol. Üzücü olan da hastaların bunu kazara alması. Yani herhangi bir öz kıyım düşüncesi olmadan dışarıda sahte içkiye maruz kalıp geç dönemde acil servise gelip hayatını kaybetmeleri. O nedenle sahte içki konusunda gerçekten uyarıyoruz. Metil alkolü, etil alkolden ayırt etmek tadı ya da kokusuyla mümkün değil. O nedenle vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Güvenmedikleri, açıkta, herhangi bir alkollü içeceği kesinlikle içmemeleri gerekiyor. Kazara zehirlenmeler, metanol zehirlenmelere bağlı ölüm oranları yüksek. Karbonmonoksit zehirlenmelerinden de ölüm oranları yüksek. Buna aslında önlem alınabiliyor. Soba dumanına bağlı maruziyetler ya da fabrika yangınlarındaki maruziyetler ölümleri çok ön plana çıkarıyor" ifadelerini kullandı.