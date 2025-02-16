Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes'teki kar sanata dönüşecek

        Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat'ta Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'teki kar sanata dönüşecek
        ABONE OL

        Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat'ta Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Kayseri Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

        Festivale, Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçıları katılacak.

        Etkinlik süresince heykel sanatçıları, 1 hafta boyunca 3 metre yüksekliğinde ve genişliğinde, 10 kar bloğundan animasyon karakterleri yapacak.

        Kayakseverler ve misafirler, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında bulunan bölgede sanatçıların çalışmalarını yakından takip edebilecek.

        Festivalin gerçekleşeceği alanda incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinliğe hazırlanan personele kolaylıklar diledi.

        Güvenli merkezde değişik etkinliklere zemin hazırlamak için misafirlerin hem görsel hem de kayak hizmetleri alma açısından zevklerine hitap etmeye çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Şu anda da kardan adam yapar gibi adeta heykeller yapılacak ve şehrimizin simgelerini tanıtacak bir anlayışla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda prestijli sanatçılarımız ve hocalarımız burada çalışma yapacak. Pazartesi günü başlıyoruz. Daha sonra kayak sezonu süresince buradaki eserlerimiz insanların beğenisine açılmış olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Açıkalın: Zehirlenmelerde en sık ölüm nedeni metil alkol
        Prof. Dr. Açıkalın: Zehirlenmelerde en sık ölüm nedeni metil alkol
        Kayseri'deki Küçük Dostlar Kedi Kasabası 9 yılda yaklaşık 42 bin kişiyi ağı...
        Kayseri'deki Küçük Dostlar Kedi Kasabası 9 yılda yaklaşık 42 bin kişiyi ağı...
        Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Kayseri'de kanser hastası çocuklar yararına kahvaltı programı düzenlendi
        Kayseri'de kanser hastası çocuklar yararına kahvaltı programı düzenlendi
        Kayseri Şeker, üreticilere 4 milyar 214 milyon lira pancar bedeli ödedi
        Kayseri Şeker, üreticilere 4 milyar 214 milyon lira pancar bedeli ödedi
        Yeşilhisar ilçesine "Tarım Market" açıldı
        Yeşilhisar ilçesine "Tarım Market" açıldı