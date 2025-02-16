Erciyes'teki kar sanata dönüşecek

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat'ta Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Kayseri Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Festivale, Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçıları katılacak.

Etkinlik süresince heykel sanatçıları, 1 hafta boyunca 3 metre yüksekliğinde ve genişliğinde, 10 kar bloğundan animasyon karakterleri yapacak.

Kayakseverler ve misafirler, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında bulunan bölgede sanatçıların çalışmalarını yakından takip edebilecek.

Festivalin gerçekleşeceği alanda incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinliğe hazırlanan personele kolaylıklar diledi.

Güvenli merkezde değişik etkinliklere zemin hazırlamak için misafirlerin hem görsel hem de kayak hizmetleri alma açısından zevklerine hitap etmeye çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda da kardan adam yapar gibi adeta heykeller yapılacak ve şehrimizin simgelerini tanıtacak bir anlayışla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda prestijli sanatçılarımız ve hocalarımız burada çalışma yapacak. Pazartesi günü başlıyoruz. Daha sonra kayak sezonu süresince buradaki eserlerimiz insanların beğenisine açılmış olacak."