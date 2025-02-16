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        Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası dikey yarışlarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:09
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        Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası dikey yarışlarla tamamlandı.

        Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen şampiyonada, yarışçılar için farklı noktalarda start verildi.

        Toplam 4 rotada 14, 16, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinin yanı sıra büyük erkeklerde de düzenlenen yarışların ikinci gününde, sporcular 200 ile 1250 metre arasında değişen parkurlarda tırmanışa geçti.

        Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden sporcuların 3 bin metre yükseklikteki Hitit Kapı bölgesine tırmandıkları yarışlarda, diğer kategorideki kayakçılar ise 2 bin 600 rakımdaki Lifos Tepesi'ne tırmanış yaptı.

        Sporcular, tırmanışın ardından ekipmanlarını değiştirip kayarak bitiş noktasına ulaştı.

        İki gün süren yarışların ardından büyük erkeklerde Ozan Ayçiçek birinci, Abdulsamed Üstün ikinci, Emirhan Adaşıroğlu ise üçüncü oldu.

        Diğer kategorilerde ise sıralama şöyle:

        14 Yaş Altı Erkekler : 1- Ahmet Can Çavuş, 2- Muhammed Tayyib Erdoğan, 3- İbrahim Efe Acar

        14 Yaş Altı Kızlar : 1- Belinay Aykut, 2- Ceyda Evci, 3- Ecemsu Avcı

        16 Yaş Altı Erkekler: 1- Muhammet Çerçi, 2- İbrahim Tutar, 3- Arda Şafak

        16 Yaş Altı Kızlar: 1- Nisanur Yavuz, 2- Fatma Zehra Öztekin, 3- Asya Esen

        18 Yaş Altı Erkekler: 1- Orhan Karadayı, 2- Halil İbrahim Şahin, 3- İlhan Akbaş

        18 Yaş Altı Kızlar: 1- Berfin Karakaya, 2- Dicle İpek, 3- Zeynep Canan Alan

        20 Yaş Altı Erkekler: 1- Emirhan Kars, 2- Muhammed Arda Eldemir, 3- Doğukan Ömür Altundaş

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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