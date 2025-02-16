Kayseri'de kanser hastası çocuklar yararına kahvaltı programı düzenlendi

Kayseri'de kanser hastası çocuklar, Kansere Karşı Birlikte Derneğince (KANKA) düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, etkinliğe tedavileri tamamlanarak iyileşen hastaların da katıldığını söyledi.

KANKA'nın iyilik hareketi olduğunu anlatan Karakükcü, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Erciyes Üniversitesindeki KANKA Hastanesinin kanser hastası onlarca kişiyi hayata bağladığını belirtti.

Hastanenin 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Karakükcü, gönüllü öğretmenler, ev hanımları ve hastane personelinin hasta çocuklar için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Öğretmen Yasin Örer'in kan ihtiyacı olan hasta çocuklar için gönüllü çalıştığını dile getiren Karakükcü, "Bir hastanın kana ihtiyacı olduğunda Yasin Öğretmen, gece 03.00'te çalan telefonuna cevap veriyor. Kana ihtiyaç olduğunda 'Hocam ben bulurum.' diyor. Gidiyor, bir kişiyi evinden alıyor, kendi arabasıyla hastaneye kan vermek için götürüyor. Bu eli öpülesi insanlara çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yurt dışı akrediteli KANKA Hastanesine kemik iliği nakli için Türkiye'nin her bölgesinden hasta geldiğini vurgulayan Karakükcü, hastanede 60 farklı hastalıkla ilgili nakil yapıldığını dile getirdi.

Karakükcü, "3 yılda 10 binin üzerinde çocuğa ulaşmışız. 10 binin üzerinde çocuk bizden hizmet almış, onlara destek olmuşuz." dedi.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hastanenin yapımına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, yüzlerce kişinin tedavi olduğu hastanenin Türkiye için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Program, tedavi olan çocukların konuşmalarıyla sona erdi.