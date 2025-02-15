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        Dervişoğlu: Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'de düzensiz sığınmacı pozisyonunda olan, hatta vatandaşlık almış olanlar mutlak suretle ülkelerine geri gönderilmek üzere teşvik edilmelidirler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:16
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        Dervişoğlu: Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'de düzensiz sığınmacı pozisyonunda olan, hatta vatandaşlık almış olanlar mutlak suretle ülkelerine geri gönderilmek üzere teşvik edilmelidirler. O vatandaşlıkları bize göre gayri kanunidir. Artık Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Tomarza ilçe esnafını ziyaret eden Dervişoğlu, ardından Kayseri Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeden sonra özel bir otelin konferans salonunda partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, burada açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'ye yönelik birtakım operasyonlar başlatıldığını aktaran Dervişoğlu, "Özellikle 2023 seçimlerinden sonra son derece ciddi operasyonların muhatapları olduk. Milletvekillerimizi partimizden istifa ettirterek başka siyasi partilere şu ya da bu şekilde yönlendirdiler. Bunu yaşayanlardan birisi de Kayseri. Siyasi terbiyemizi, doğru siyaset anlayışımızı tarif ederek bütün bu olumsuzluklara karşı direnç göstereceğiz. Bu partinin mensuplarının, bu partiye gönül verenlerin, emek ve çabalamasıyla, onların senin adına kullandığı helal oylarla TBMM'ye gitmişsen, vatandaşın verdiği oyu siyasi namus sayacaksın. Ben siyaset namusuna bu pencereden bakmıyorum diye düşünürsen, o zaman milletin göstereceği tepkiye de rıza göstereceksin. Millet sana, 'Siyasi haramizade' dediği zaman da utanmayacaksın, sıkılmayacaksın" diye konuştu.

        'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ ONDAN GELECEK MESAJA KURBAN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili konuşulan konulara değinen Dervişoğlu, "Bizim, 'Canibaşı' dediğimiz adamı, 'İmralı bilgesi' diye tarif etmeye çalışıyorlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ondan gelecek mesaja kurban etmeye çalışıyorlar. Birileri çıkıp, 'TBMM kürsüsünde bilmem ne partisinin kürsüsüne gelsin konuşsun' diyor. Diğerleri, 'İmralı'ya gidilsin. Barış elçiliği mekanizması oluşturulsun. Oradan birileri çıksın, Kandil'le mesajlaşsın. Oradan birileri gitsin örgütün Avrupa kanadıyla görüşmelerini sürdürsün' diyorlar. Öbürü, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin hilafına Suriye'de kurgulanmak istenen senaryonun, oynanmak istenen oyunun parçası olunsun istiyorlar. Herkes de buna karşı, 'Acaba yarın ne olur?' endişesiyle sükut etti. Olur da yarın bir seçim olursa toplumun bir kesiminin oylarını kaybederiz endişesine istinaden susanlar da oldu. İmralı'ya giden heyet, herhangi bir siyasi partiyi temsil etmiyor olmasına rağmen sadece kuryelik ve ulaklık yaptıkları için TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin tamamını ziyaret etti. Bir tek bizim kapımıza gelemediler" ifadelerini kullandı.

        'BİZİ TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİNDEN UZAK TUTMAYA ÇALIŞAN BİRÇOK ADIMLAR ATILIYOR'

        TBMM'de, Türkiye'nin geleceğine kurulmak istenen tuzakların içinde Anayasa tuzağının da olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Bu Anayasa tuzağına da erken seçim tuzağına da birçok siyasi partinin düştüğüne şahitlik ettiniz. O zaman da bizim kapımıza geldiler. O zaman da kapımıza gelenlere, 'Biz demokratik parlamenter sistem taraftarıyız, tek adamlığı güçlendirecek hiçbir Anayasa değişikliğinin içinde olmayacağız, noteri de sayılmayacağız' dedik. Bizi Türkiye'nin gerçek gündeminden uzak tutmaya çalışan birçok adımlar da atılıyor. Burnumuzun dibinde bir ülkede rejim değişikliği yaşanmış. Daha önce Irak'ta olanların benzeri bugün Suriye'de gerçekleştirilmiş ve geleceğinin ne olacağı belli olmayan bir devletin inşası sürecine gidilmiştir. Türkiye'de bir sığınmacı problemi var" diye konuştu.

        'SIĞINMACI POZİSYONUNDA OLANLAR, ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMEK ÜZERE TEŞVİK EDİLMELİDİRLER'

        Sözlerini sürdüren Dervişoğlu,

        "Bu sığınmacı problemi ülkemizin bekasını tehdit ediyor. Sığınmacı belası, ülkemizin üniter devlet yapısını tehdit ediyor. Bu sığınmacı belası, bizim milli devlet olma vasfımızı tehdit ediyor. Kayseri bunları yaşadı. Türkiye'de düzensiz sığınmacı pozisyonunda olan, hatta vatandaşlık almış olanlar mutlak suretle ülkelerine geri gönderilmek üzere teşvik edilmelidirler. O vatandaşlıkları bize göre gayri kanunidir. Kanunlarımıza aykırıdır. Çünkü onlar Türkiye'ye geldiklerinde Esad'ın zulmünden kaçtıkları bahsiyle memleketimize yerleştiler. Bu hükümet tarafından da o sebeple müsamaha gördüler. Artık Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir. Kayseri'ye müjde olsun."

        Konuşmaların ardından Dervişoğlu'na fötr şapka, Kayserispor atkısı ve plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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