        Haberleri

        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kayseri'de gençlerle iftarda bir araya geldi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kayseri'de gençlerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:37
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kayseri'de gençlerle iftarda bir araya geldi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kayseri'de gençlerle iftar programında bir araya geldi.

        Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen "TÜGVA Kayseri Aile İftarı" programına çok sayıda vakıf üyesi ile aileler katıldı.

        Programda konuşan Beşinci, ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ramazan ayının önemini vurgulayan Beşinci, şunları kaydetti:

        "Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayın sultanı derken öylesine söylemedik. Bu ay sabrın, rahmetin, birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin zirveye ulaştığı en kıymetli aylardan bir tanesi. Rahmetli merhum Sezai Karakoç bu ayı şöyle izah etmiş 'Zaman insanı ölüme götürür. Ramazan ayı ise insanın dirilmeye başladığı, hayata tekrar tutunduğu ayın başlangıcıdır.' Yine oruç bu ay farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim bu ay yeryüzüne indirilmiştir. Bu ayda huzuru, maneviyatı tüm bünyemizde hissediyoruz. Yine üstad şöyle özetlemiş 'Oruç insanın her yıl katıldığı bir ruh şölenidir.' Rabbim şöleninizi daim eylesin. Kardeşliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

        Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gençlerle ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, TÜGVA'nın yaptığı çalışmaların önemini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Beşinci ve Büyükkılıç, gençlerle bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

