İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Dervişoğlu, ilk olarak Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'a ziyarette bulundu.

Burada belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Dervişoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Dervişoğlu, ziyaret sırasında bir esnaf tarafından yöneltilen "Altılı masada var mısınız, yok musunuz?" sorusuna, "Sahibi olmadığım hiçbir masanın sandalyesi olmam." yanıtını verdi.

Aynı esnafın, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor da siz neden olmuyorsunuz? Halk sizi istiyor. Dürüstlüğünüzden dolayı istiyor." sorusuna ise "Allah söyletti seni. İnşallah. Hayalleri olanlarla ilgili olumsuz bir şey söylemeyelim. O bize uygun olmaz." ifadeleriyle cevap verdi.

Dervişoğlu, Tomarza'daki temaslarının ardından Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Burada odanın başkan yardımcısı Hasan Köksal'dan kentteki ticaret ve çalışmalar hakkında bilgi alan Dervişoğlu, üretim ve ticaret için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İnovatif İş İnsanları Derneğine de ziyarette bulunan Dervişoğlu, burada dernek başkanı Ahmet Esad Talo ve üyelerle bir araya geldi.

Son olarak kentteki bir otelde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerine gitmemeleri yönünde hiçbir şey söylemediğini dile getirdi.

Bu tavrıyla seçmenden tepkiler de alabileceğini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız istifaların nasıl ve neden olduğunu benden iyi biliyor. Vatandaşlar belki de benden bu istifalara karşı sert bir tepki bekledi. Ben partimizden giden hiç kimseye olumsuz bir şey söylemedim. Ben söylemedim ama milleti de susturamam. Bu partiye gönül verenlerin emek ve çabasıyla, onların verdiği helal oylarla TBMM'ye gitmişken vatandaşın verdiği oyu siyasi namus sayacaksın. Şunu da söylemek istiyorum. Artık İYİ Parti'den kolay kolay milletvekili transferi yapamazlar çünkü gidenler gitmiştir. Giden hiç kimseye de gitmesini engellemek için bir tek cümle bile kurmamışımdır."