Yeşilhisar ilçesine "Tarım Market" açıldı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine düzenlenen törenle "Tarım Market" açıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine düzenlenen törenle "Tarım Market" açıldı.
Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri Şeker işbirliğiyle ilçeye kazandırılan market, Yavuz Selim Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.
Düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
Taşyapan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerle büyümeye ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Konuşmanın ardından marketin açılışı yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.