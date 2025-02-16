Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren sürücüye para cezası uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kısa sürede tespit edilen araç sürücüsüne ekipler, trafik kanununun ilgili maddelerinden 2 bin 979 lira, kabahatler kanununun ilgili maddelerinden ise 2 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.

Kayseri'de aracıyla gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir sürücüye 5 bin 929 lira ceza uygulandı.

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