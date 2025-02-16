Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 02:27 Güncelleme: 16.02.2025 - 02:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları yol kontrolünde şüpheli aracı durdurarak M.K. (34) ve H.E. (37) üzerinde arama yaptı.

        Aramada, 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren sürücüye para cezası uygulandı
        Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren sürücüye para cezası uygulandı
        Dervişoğlu: Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir
        Dervişoğlu: Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        Melikgazi Belediyesinin çocuk korosunda geleceğin ses sanatçıları yetişiyor
        Melikgazi Belediyesinin çocuk korosunda geleceğin ses sanatçıları yetişiyor
        KASKİ'den su kesintisi uyarısı
        KASKİ'den su kesintisi uyarısı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesine "Uzun Soluklu Emek" ödülü
        Kayseri Büyükşehir Belediyesine "Uzun Soluklu Emek" ödülü