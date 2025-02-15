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        Melikgazi Belediyesinin çocuk korosunda geleceğin ses sanatçıları yetişiyor

        Melikgazi Belediyesinin çocuk korosu, müzik sever çocukların yeteneklerini geliştirmesine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:57
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        Melikgazi Belediyesinin çocuk korosunda geleceğin ses sanatçıları yetişiyor
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        Melikgazi Belediyesinin çocuk korosu, müzik sever çocukların yeteneklerini geliştirmesine destek oluyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların her alanda olduğu gibi sanat alanında da düşüncelerini özgürce ifade etmeleri, kendilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için belediye olarak destek verdiklerini belirtti.

        Çocukların sanatsal yeteneklerini desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Müziğe ilgili ve şarkı söylemeyi seven, müzikal yeteneği olan, ritim duygusunu geliştirmek isteyen 10-13 yaş arası çocuklarımıza özel Melikgazi Belediyemizde çocuk korosu eğitimi düzenlemiştik. Çocuk koroları, analitik zekaya katkı sağlaması, çocukların şarkı söyleme becerilerini, müzikal yeteneklerini ve müzik sevgilerini geliştirmeleri için güzel bir imkan sağlıyor. Bu korolar, müzikal yeteneğin erken yaşta tespit edilmesi adına da önemli. Çocuğun müzikal ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlayan koromuz, çocuk yaş grubuna uygun bir şekilde veriliyor. Bu proje, çocuklarımızın müzikle erken yaşta tanışarak, sanatsal gelişimlerini destekliyor. Melikgazi'de sanatsal anlamda çocukların gelişmelerine katkı sunduğumuz her projemize tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Koromuz talep oldukça devam edecek."

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