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        Kayseri Büyükşehir Belediyesine "Uzun Soluklu Emek" ödülü

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM 2025) Kayseri Bilim Merkezi ile "Uzun Soluklu Emek" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:51
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesine "Uzun Soluklu Emek" ödülü
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM 2025) Kayseri Bilim Merkezi ile "Uzun Soluklu Emek" ödülüne layık görüldü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTEM Zirvesi 14–15 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleşti.

        Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sanayiciler, astronot Tuva Cihangir Atasever, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        7 ayrı kategoride yılın en başarılı projelerini uygulayan bilim merkezlerine ödül verilen törende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Uzun Soluklu Emek" kategorisinde ödüle layık görüldü.

        Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Avan, Bakan Kacır'ın elinden aldı.

        Ayrıca, "En Çok Atölye Etkinliği Düzenleyen Bilim Merkezi" kategorisinde Şahinbey Belediyesi Bilim Merkezi, "Köy Okulları ile Bilimi Buluşturma" kategorisinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, "Bilim ve Toplum Etkinlikleri" kategorisinde Bilim Erzurum, "Etkin Bilim İletişimi" kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, "Yenilikçi Uygulamalar" kategorisinde Konya Bilim Merkezi ve "Bilim Sahnesi" kategorisinde Kocaeli Bilim Merkezi'ne ödül verildi.

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