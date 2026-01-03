Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 523 bin 600 makaron ele geçirildi

        Kayseri'de 523 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 01:49 Güncelleme: 03.01.2026 - 01:49
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 523 bin 600 makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 24 bin boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.K'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

