Kayseri'de 523 bin 600 makaron ele geçirildi

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 523 bin 600 makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 24 bin boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.