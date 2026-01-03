Kayseri'de 523 bin 600 makaron ele geçirildi
Kayseri'de 523 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 523 bin 600 makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 24 bin boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.K'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.
