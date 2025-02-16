Kayseri Şeker, üreticilere 4 milyar 214 milyon lira pancar bedeli ödedi

Kayseri Şeker, pancar bedelinin kalan 4 milyar 214 milyon 116 bin lirasını çiftçilerin hesabına yatırdı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika 2024-2025 kampanya dönemi kapsamında pancar bedeli ödemeleriyle bölge ekonomisine canlılık kazandırdı.

Bu kapsamda 10-13 Şubat'ta 4 milyar 214 milyon 116 bin lira tutarındaki pancar bedeli ödemesi üreticilerin hesabına yatırıldı.

Üretim döneminde çiftçilere sağlanan ayni ve nakdi avans desteğiyle başlatılan ödemeler, şubat ayındaki ödemeyle tamamlanarak toplamda 8 milyar 516 milyon 498 bin liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, kendilerine sağlanan ayni ve nakdi avanslar ve tam zamanında yapılan bu ödemeler sayesinde geleceğe daha güvenle bakıyor. Kayseri Şeker olarak yalnızca tarım sektöründe değil, bölgesel kalkınmada da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin alın teriyle ürettikleri şeker pancarı, fabrikalarımızda yüksek kaliteli şekere dönüşürken, bu üretimin karşılığında ödediğimiz pancar bedelleriyle tarım sektörünün yanı sıra sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerine de önemli katkılar sağlıyoruz."