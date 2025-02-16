Melikgazi Kayseri Basketbol - Bodrum Basketbol: 93 - 43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol’u 93 - 43’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Cyrstal Dangerfield oldu.

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