Melikgazi Kayseri Basketbol - Bodrum Basketbol: 93 - 43
SALON:Kadir Has HAKEMLER: İsmail Binbir, Burak Erkan, Hakkı ÜnverMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 3, Dangerfield 25, Doğa 7, Aslıhan 1, Gonca 4, Candan Eylül 11, Meltem 7, Özge 1, Şuğranur 16, Powers 10, Fall 8 BODRUM BASKETBOL: Selin 16, Sıla 2, Azra, İdal 7, Elif 2, Gizem 12, Eslem 4, Belçim Naz1'İNCİ PERİYOT: 32 - 15DEVRE: 60 – 25 3'ÜNCÜ PERİYOT: 76 - 34Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol'u 93 - 43'lük skorla mağlup etti.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: İsmail Binbir, Burak Erkan, Hakkı Ünver
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 3, Dangerfield 25, Doğa 7, Aslıhan 1, Gonca 4, Candan Eylül 11, Meltem 7, Özge 1, Şuğranur 16, Powers 10, Fall 8
BODRUM BASKETBOL: Selin 16, Sıla 2, Azra, İdal 7, Elif 2, Gizem 12, Eslem 4, Belçim Naz
1'İNCİ PERİYOT: 32 - 15
DEVRE: 60 – 25
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76 - 34
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol’u 93 - 43’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Cyrstal Dangerfield oldu.
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