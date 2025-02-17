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        Kayseri'de Aile Etkinlikleri Projesi'nin tanıtımı yapıldı

        Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Güçlü Bağlar, Mutlu Anılar" adlı Aile Etkinlikleri Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:28
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        Kayseri'de Aile Etkinlikleri Projesi'nin tanıtımı yapıldı
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        Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Güçlü Bağlar, Mutlu Anılar" adlı Aile Etkinlikleri Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik düzenlenen eğitim programına, Vali Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Esen, insanın öğrenmeye ailede başladığını söyledi.

        Esen, 21. yüzyılda eğitimin ana aktörlerinden birisinin aile olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Her ne kadar zaman içinde geleneksel eğitimde ailenin rolünün zaman zaman sarsıldığı ya da başkalaştığı tartışılsa da yine de eğitimde ana aktör öncelikle ailedir. Ana aktör olma özelliğini farklılaştıran içinde yaşadığımız çağ ile başkalaştıran 3 temel unsur olduğunu düşünüyoruz. Birincisi dijitalleşme, ikincisi küreselleşme ve üçüncüsü de sosyal değişimdir. Çocuklarımızın dijitalleşmeyle beraber öğrenme çeşitlendiği için yeteneklerini ve kabiliyetlerini daha çok okul dışı öğrenmelere yönlendirdiklerini görüyoruz."

        Projeyle öğrencilerin ebeveynleri ile derin bağlar kurmaları, kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak sosyal etkileşimlerini artırabilmeleri ve aile yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

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