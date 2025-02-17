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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partilileri, 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:29
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partilileri, 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

        Okandan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kongre için gün saydıklarını söyledi.

        İl ve ilçe kongrelerinin coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamlandığını belirten Okandan, milletin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldıklarını ifade etti.

        Sayısız eseri Türkiye'ye kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Okandan, şöyle konuştu:

        "AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat’ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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