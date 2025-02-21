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        Kayseri'de eski karısını tabancayla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası

        Kayseri'de eski eşini tabancayla yaralayan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:06
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        Kayseri'de eski karısını tabancayla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de eski eşini tabancayla yaralayan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık B.A. hazır bulundu, müşteki F.G. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Son sözü sorulan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, olay esnasında annesinin yanında olan kızına yönelik "silahla tehdit" suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        B.A. aracıyla 14 Eylül 2024'te Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesi'nde seyir halinde olan eski eşi F.G'nin kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobili durdurmuş, bir süre tartıştığı kadını, 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla yaralamıştı.

        Kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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