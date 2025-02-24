Kayseri'de yapımı tamamlanan Türk Kızılayına ait birimlerin açılışı yapıldı

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Türk Kızılayına ait birimlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Kayseri'de İl Merkezi Binası, Melikgazi Şube ve Kızılay Butik, Kocasinan Şube ve Kızılay Butik, Mobil Aşevi, Mobil Fırın, Ok Burcu Gönüllü Merkezi, Kan Bağış Noktası'nın toplu açılış programına katıldı.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, bugün milletin yarasını sarma adına 81 ilde hizmet verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen yerlerde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan konteyner kentteki ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımlarımızı, bir taraftan gıda ve temizlik malzemelerini dağıtıyoruz. Bir taraftan da eğitim kurumlarımızı kazanacak öğrencilerimiz için kütüphaneler açıyoruz. Kızılay kütüphanelerini açtık, 12 kütüphanemizde, 2024 yılı sınavlarında 174 yavrumuz üniversiteyi kazandı. 40'ı tıp, 20'si mühendislik, diğerleri de saygın üniversitelerin fakültelerini kazandı. Onların her birine de Kızılay bursu veriyoruz. 'Niye yapıyorsunuz?' denildiğinde, zor zamanlar liderler yetiştirir, zor zamanlar iş insanları yetiştirir, zor zamanlar sanatçı, bilim insanı yetiştirir. Biz de 6 Şubat imtihanından sonra oradan çıkacak yavrularımız yarının Alper Gezeravcı'ları, Aziz Sancar'ları, Canan Dağdeviren'leri olsunlar umuyoruz."

Dünyanın dört bir yanına dokunmaya devam ettiklerini aktaran Saygılı, 60 coğrafyada kriz yönettiklerini vurguladı.

Güneşi batmayan bir iyilik hareketinin mensupları olduklarını dile getiren Saygılı, Kayseri'de açılışını yapacakları birimlerin hayata geçirilmesine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptıkları hayırlı işlerde Türk Kızılay'ı hep yanlarında gördüklerini, 6 Şubat depremlerinde bölgede görev yaptığı yerlerde kırmızı yeleklileri gördüğünde melekleri görmüş gibi olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından hayırseverlere plaket takdimi yapıldı, açılış kurdelesi kesildi.