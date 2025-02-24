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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasetin kutuplaşmadan ve gerginlikten yorulduğunu belirterek, "Hakkaniyet çerçevesinde siyaset yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:01
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasetin kutuplaşmadan ve gerginlikten yorulduğunu belirterek, "Hakkaniyet çerçevesinde siyaset yapacağız." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Arıkan, bir restoranda düzenlenen programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Arıkan, 24 Kasım 2024'te büyük kongrelerini icra ettiklerini ve yeni nesil siyaset hedefini koyduklarını söyledi.

        Siyasette temiz bir dil geliştireceklerini belirten Arıkan, "Siyaset, kutuplaşmadan ve gerginlikten yoruldu. Hakkaniyet çerçevesinde siyaset yapacağız." dedi.

        Teşekkür etmesini de eleştirmesini de bilen bir siyaseti önceleyeceklerini vurgulayan Arıkan, bütün hareketlerinde insanı merkeze koyan bir süreç yürüteceklerini ifade etti.

        Emeklilerin bayram ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini ifade eden Arıkan, emeklilerin aldığı maaşların da yetersiz olduğunu dile getirdi.

        Arıkan, bir gazetecinin "Partilerden diğer partilere milletvekili geçişleri yaşandı. Bu geçişleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, partilerin vekil adaylarını seçerken dikkatli olması gerektiğini, bu geçişleri doğru bulmadığını ve saygı duymadığını belirtti.

        Bir diğer gazetecinin "Trump amcaya bir mektup yazmıştınız, bununla ilgili cevap aldınız mı?" sorusuna Arıkan, şöyle cevap verdi:

        "Trump, yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı'mıza mektup göndermişti. Türkiye'de yaşayan insanların rahatsız olduğu bir üslupla mektup gelmişti. Yıllardır bekledim, acaba iktidar yetkilileri Trump'a hak ettiği cevabı verir mi diye. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen baktık iktidarda ses yok, iş yine bizlere düştü. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yaptığı hakaretlerin karşılığını biz ona vermiş olduk. Bir anlamda AK Partililerin intikamını Saadet Partililer almış oldu. Cevap henüz gelmedi ama bekliyoruz. Mektubu hem büyükelçiliğe teslim ettik hem de Beyaz Saray'a gönderdik."

        Arıkan daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaret ettiği esnafla sohbet etti, onların taleplerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

        Arıkan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odasını da ziyaret etti.

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