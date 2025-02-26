KAYMEK'ten "Belgelerle Osmanlı'da Palas" sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan sergi, Osmanlı Dönemi'ne ait belgeleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan ilçesi Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan sergide sunulan tarihi belgeler, Palas'ın tarihine ışık tutarken, bölgenin sosyal, kültürel ve hukuki yapısını derinlemesine yansıtıyor.

Sergide, Cumhurbaşkanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü'nden alınan 70 taranmış belge ve Palaslı vatandaşlardan temin edilen 18 orijinal tarihi vesika ile zenginleşen bir koleksiyon yer alıyor.

Öne çıkan belgeler arasında, halkın devlete karşı şikayetlerini dile getirdiği dilekçeler, kadıların verdiği adalet kararlarını içeren fermanlar, toprak anlaşmazlıklarına dair resmi yazışmalar, vergi kayıtları, tapu senetleri ve aile içi miras tartışmalarına dair hukuki belgeler bulunuyor.