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        "TOFA Gelecek İçin Konuş Teknoloji Zirvesi" Kayseri'de başladı

        Türkiye'nin teknoloji liderlerini ve genç girişimcilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden "TOFA Gelecek İçin Konuş Teknoloji Zirvesi", Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:48
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        "TOFA Gelecek İçin Konuş Teknoloji Zirvesi" Kayseri'de başladı
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        Türkiye'nin teknoloji liderlerini ve genç girişimcilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden "TOFA Gelecek İçin Konuş Teknoloji Zirvesi", Kayseri'de başladı.

        Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Vali Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun Kayseri'ye yakıştığını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, şehrin bütün dezavantajlara rağmen bozkırın ortasında bir yıldız gibi parladığını belirtti.

        Gün boyu devam edecek zirvede, uzman ve akademisiler tarafından çeşitli söyleşiler düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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