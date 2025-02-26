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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:59
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "Mete" kod adlı ihraç astsubay N.M.O. (37) belirlenen adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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