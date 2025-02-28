Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Aile Akademisi, ailelere ücretsiz destek sunuyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, "Aileye önem, insana değer" sloganıyla kentteki farklı noktalarda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Aile Akademisi, ailelere ücretsiz destek sunuyor
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, "Aileye önem, insana değer" sloganıyla kentteki farklı noktalarda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Akademisi'nde psikolog, klinik psikolog, psikoloji danışmanı ve aile danışmanlarından oluşan uzman kadroyla ailelere ve bireylere yönelik terapi ve rehberlik hizmetleri ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak veriliyor.

        Akademide 13 danışmanıyla evlilik öncesi eğitimler, ebeveyn okulu, anne akademisi, çocuk ve ergen danışmanlığı ve çift danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda destek sunulurken kurumsal seminerler ve rehberlik hizmetleri de sağlanıyor.

        KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç KAYMEK merkezleri ve ilçe sosyal yaşam merkezleri gibi noktalarda aktif olarak hizmet veren akademi, bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi Birimi hakkında bilgiler veren psikolojik danışman Muhammed Ali Akdağ, şunları kaydetti:

        "Öncelikle bireysel psikolojik danışmanlık, bireysel rehberlik, grup danışmanlığı, öğrencilerimize grup rehberliği hizmetleri veriyoruz. Bunun haricinde ailelerimize, özellikle sıkıntısı olan, birtakım geçim problemleri olan ailelerimize aile danışmanlığı, çift terapisi hizmetleri veriyoruz. Bu ailelerimizin çocuklarının ergenlik yahut çocuk problemleriyle ilgileniyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!

        Benzer Haberler

        Böbrek yetmezliğiyle 12 yıldır mücadele eden hasta, kadavradan nakille sağl...
        Böbrek yetmezliğiyle 12 yıldır mücadele eden hasta, kadavradan nakille sağl...
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        Anadolu'nun kalkınmasına katkı sağlayan ORAN'dan 16 projeye 190 milyon lira...
        Anadolu'nun kalkınmasına katkı sağlayan ORAN'dan 16 projeye 190 milyon lira...
        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Kayseri...
        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Kayseri...
        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kayseri'de konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kayseri'de konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Böyle büyüme trendi, hiçbir ülkenin sektörü...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Böyle büyüme trendi, hiçbir ülkenin sektörü...