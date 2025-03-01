Kayseri'de "Dünya Nadir Hastalıklar Günü" programı düzenlendi

Kayseri'de "Dünya Nadir Hastalıkla Günü" dolayısıyla program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, program Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği ve Özel Deta-Gen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, nadir görülen hastalıklar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Coşkun, Türkiye ve bölge ülkelerde bazı genetik araştırmayla çalışmaların Kayseri'de yapıldığını ve bazı testlerin yapıldığı tek ilin Kayseri olduğunu belirtti.

Kayseri merkezli bir sağlık ve yatırım fonu kurduklarını ve bu fonun ilk yatırımının ise hücresel ve genetik tedaviler olacağını belirten Coşkun, fonun Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve iş dünyasının desteğiye hayata geçtiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın ise nadir hastalıklar ve Türkiye'deki durumla ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da teşhis ve tedavi noktasında büyük zorluklar yaşayan vatandaşlar için farkındalık oluşturduklarını ifade etti.