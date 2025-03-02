Kayseri'de doğal gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında ikamet eden 3 kişi, sızan gazdan zehirlendi.

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