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        Kayserili motokurye şehir şehir gezerek "iyilik" taşıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan Mahsun Karagöz, kuryelikten kalan zamanlarında yardım paketlerini şehir şehir gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:38
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        Kayserili motokurye şehir şehir gezerek "iyilik" taşıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan Mahsun Karagöz, kuryelikten kalan zamanlarında yardım paketlerini şehir şehir gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki binlerce çocuğa, Kayseri İyilik Abisi ve Selçuk Amca Derneğinin desteğiyle geçen yıl depremin yıl dönümünde oyuncaklar götüren Karagöz, iyilik serüvenini sürdürüyor.

        İlke Sivil Motosikletli Arama Kurtarma Derneğinde görevli 30 yaşındaki Karagöz, birçok derneğin katkısıyla temin edilen yardım kolilerini motosikletiyle Kayseri, Osmaniye, Konya, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir gibi birçok ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Gittiği yerlerde insanların sevinçlerine ortak olan Karagöz, motosikletiyle tekerlekli sandalye bile taşıyor.

        Mahsun Karagöz, AA muhabirine, iyilik serüveninin geçmişe dayandığını, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara 33 bin oyuncak dağıtarak, kalplerine dokunduğunu anımsattı.

        İyilik yapmak için çıktığı yolun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Karagöz, Kayseri İyilik Abisi, Selçuk Amca ve Ağlasun dernekleri ile Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü gibi yerlerden erzak ve diğer malzemeleri temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

        - İnsanların mutluluğuna şahit olmak istiyor

        Karagöz, ramazan ayında da köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe dolaşarak kolilerle gıda ve diğer malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını kaydetti.

        Motosikletiyle​​​​​​​ tekerlekli sandalye bile taşıdığını belirten Karagöz, şöyle konuştu:

        "Engelli bir kardeşimize, Kayseri'den Karaman Elmayurdu köyüne tekerlekli sandalye götürdüm. Sandalyeyi götürdüğümde kardeşimizin yüzündeki ve ailesindeki mutluluğu unutmuyorum. Ben bunu kargo ile de gönderebilirim ancak insanların mutluluğuna şahit olmak istiyorum. İkincisi de götürdüğüm insanlar gerçekten doğru mu söylüyor? Bu emanetler yerine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Kendi gözümle görmekten mutlu oluyorum. Taşıdığım yükün ağırlığının önemi yok. Motorumun alabildiği kadar yüklüyorum. Her ile gidiyorum. Yeter ki o yol iyilikle sonuçlansın."

        Karagöz, kendisini yolda motoruyla görenlerin "kamyonet" diyerek dalga geçtiğini, insanların yardım için yola çıktığını öğrendiklerinde ise şaşırdıklarını anlattı.

        Daha fazla malzeme taşımak istediğini dile getiren Karagöz, hayırseverlerden ömrünü tamamlayan motosikletinin yerine yeni bir motosiklet ya da römork talebinde bulundu.

        Bazen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda zorluklar yaşadığını belirten Karagöz, işinin sonunda iyilik olduğu sürece yükün de yolun da ağır gelmediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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