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        Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

        Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan koca, delil yetersizliğinden beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:32
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        Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti
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        Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan koca, delil yetersizliğinden beraat etti.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.T. ile maktul T.T'nin müşteki ailesi ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

        Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasında, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, müvekkilinin, eşinin ölümünde hiçbir dahli olmadığını öne sürdü. Avukat, mevcut delil durumu da göz önünde bulundurularak, müvekkilinin beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'taki 11 katlı binanın 6. katının balkonundan 13 Şubat 2024'te düştüğü iddia edilen T.T. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınıp tutuklanan kocası Y.T, yargılandığı davada önceki celse tahliye edilmişti.

        Sanık ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle sorunlar yaşadığını, olay günü de mutfak balkon camının kanadını açıp üstüne çıkan eşine doğru koştuğunu ancak yetişemediğini öne sürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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