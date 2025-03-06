Kayseri'de "Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu" düzenlendi

Kayseri Valiliğinin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında "Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programa, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve konuşmacılar katıldı.

Sempozyumda konuşan Büyükkılıç, afet farkındalıklarını okul ve kurumlarda uygulamalı eğitim olarak yapma yönünde çalıştıklarını söyledi.

Sismik risk haritası ile mevcut yapı stoku göz önüne alınarak sismik tehlike haritasını çıkarmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Büyükkılıç, "Sismik tehlike haritası gerek parsel bazında gerekse ada bazında yapılacak dönüşümler için en güncel altlık oluşturacaktır. Tüm belediyelerimiz dirençli şehirler, ilçeler oluşturma bağlamında üzerine düşeni yapma yönünde çalışmalar yapıyor." dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da deprem ve afetlere profesyonel şekilde hazırlıklı olmanın önemini anlatarak, depremlerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Depremin hayatın gerçeği olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "Afet dediğimiz zaman en büyük can kayıplarının ortaya çıkmış olduğu bir tabiat olayı da deprem. İşin ne tarafında olursak olalım, işimizi hakkıyla yaparsak hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayacağımızı hatırlatıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6, 7 ve 8 Mart tarihlerini kapsayacak şekilde planlanan sempozyumda bakanlık, AFAD ve birçok arama kurtarma derneğinden yetkililerin yanı sıra alanında uzman akademisyenler tarafından bilgilendirme yapılacak.