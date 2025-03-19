Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Araçta yapılan aramada hırsızlıktan elde edildiği belirlenen, 2 otomobil teybi ve 1 akü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K'nin 17, G.D'nin ise 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Bir süre devam eden takip sonrası ekipler, E.K. (31), G.D. (33) ve A.K'yi (39) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir araç ve içindekileri takibe aldı.

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