Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Pınarbaşı-Malatya kara yolunun da tır ve çekiciler dışındaki araçların ulaşımına açıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Müdürlüğünün bildirimine göre, saat 13.30 itibarıyla Pınarbaşı-Kahramanmaraş kara yolu ile Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun çift yönlü olarak araç trafiğine açıldığı bildirildi.

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