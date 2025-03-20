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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında yeniden ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:41
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında yeniden ulaşım sağlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Müdürlüğünün bildirimine göre, saat 13.30 itibarıyla Pınarbaşı-Kahramanmaraş kara yolu ile Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun çift yönlü olarak araç trafiğine açıldığı bildirildi.

        Pınarbaşı-Malatya kara yolunun da tır ve çekiciler dışındaki araçların ulaşımına açıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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