MÜSİAD Kayseri Şubesi, iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Melikgazi ilçesinde bir restoranda "Sevgi İftarı" temasıyla gerçekleştirilen programda, her zaman çocukların ve sporcuların yanında olduklarını söyledi.

Kayseri'de üretim alanında önemli işlere imza atıldığını belirten Akmermer, "Toplumsal refahı artırmak ve ülkemizin her alanda gelişmesine katkıda bulunmak önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bu anlayışla sosyal sorumluluk projelerine öncülük ediyor, eğitime, spora, yardımlaşmaya yönelik pek çok çalışma yürütüyor, toplumumuza değer katmaya gayret ediyoruz." dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş da Türkiye'nin birçok badireye ve felakete rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi, ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olarak yoluna devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'de son 7 yılda birçok alanda önemli adımlar atıldığına değinen Aktaş, "Savunma sanayisinden nükleer enerjiye, sağlıktan turizme ülkemizde devasa hamleler yapılıyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi ve lojistik kapasitesiyle Türkiye büyük bir sıçrama döneminin arifesinde, sabırlı ve kararlı olursak bu tarihi hamleleri hep beraber yaşayacağız. Adım adım Türkiye düsturu vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız. " ifadelerini kulandı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise bugün iftardan önce devletin KOSGEB aracılığıyla verdiği destekleri anlattıklarını belirtti.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, MÜSİAD üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ve ERVA Spor okulları sporcuları da katıldı.