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        Melikgazi Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırıyor

        Melikgazi Belediyesi, yeşil alan sayısını artırdığı ilçede yeni parklar yapmaya, mevcut parkları da yenilemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:51
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        Melikgazi Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırıyor
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        Melikgazi Belediyesi, yeşil alan sayısını artırdığı ilçede yeni parklar yapmaya, mevcut parkları da yenilemeye devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların parklarda ve yeşil alanlarda doğayla iç içe olabileceği alanlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Ailelerin parklarda vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İnsanlar yeşil alanları ve ailesiyle parklarda vakit geçirmeyi seviyor. Yeşil alan sayımızı artırdığımız ilçemizde yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Yemyeşil bir Melikgazi için çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. İlçe sakinlerimizin dinlenip keyifli vakit geçirebileceği park sayısını ve yeşil alan miktarını önemli ölçüde artırdık. Mevcut yeşil alanlarımızı daha işlevsel ve estetik hale getirdik."

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        Galeri

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