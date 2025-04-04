Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yeni sezonda 1000 bisiklet yollara çıkacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), 1000 bisiklet ve toplam 91 istasyonla yeni sezonu açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yeni sezonda 1000 bisiklet yollara çıkacak
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), 1000 bisiklet ve toplam 91 istasyonla yeni sezonu açıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, baharın gelmesi ve bisiklet kullanımına uygun hava şartlarının oluşmasıyla KAYBİS, bisiklet bakımlarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmaya başlıyor.

        Yarın açılacak sezonla bisikletleri vatandaşların hizmetine sunacak Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Spor Tesisleri, Seyrani Parkı, Turgut Reis, Erkilet Bulvarı 2, Erkilet Bulvarı 1, Erkilet Çocuk Hastanesi, Bilim Merkezi ve Fakülte Lojmanlar olmak üzere 8 yeni bisiklet noktası ile 91 istasyonda 1000 bisikletle sezona başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de silahla tehdit suçundan 2 kişi tutuklandı
        Kayseri'de silahla tehdit suçundan 2 kişi tutuklandı
        Kayseri'de 2 gasp şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de 2 gasp şüphelisi tutuklandı
        Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı (2)
        Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı (2)
        Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı
        Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı
        Tarihi Kayseri Kalesi otizme dikkat çekmek için kırmızı ışıkla aydınlatıldı
        Tarihi Kayseri Kalesi otizme dikkat çekmek için kırmızı ışıkla aydınlatıldı
        Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı