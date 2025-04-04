Kayseri'de yeni sezonda 1000 bisiklet yollara çıkacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), 1000 bisiklet ve toplam 91 istasyonla yeni sezonu açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, baharın gelmesi ve bisiklet kullanımına uygun hava şartlarının oluşmasıyla KAYBİS, bisiklet bakımlarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmaya başlıyor.

Yarın açılacak sezonla bisikletleri vatandaşların hizmetine sunacak Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Spor Tesisleri, Seyrani Parkı, Turgut Reis, Erkilet Bulvarı 2, Erkilet Bulvarı 1, Erkilet Çocuk Hastanesi, Bilim Merkezi ve Fakülte Lojmanlar olmak üzere 8 yeni bisiklet noktası ile 91 istasyonda 1000 bisikletle sezona başlayacak.