Kayseri'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri-Develi kara yolunda, A.Ö. (60) idaresindeki 38 TS 519 plakalı kamyonet ile A.S.M. yönetimindeki 38 TR 053 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, A.Ö. ise hastanede tedavi altına alındı.
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