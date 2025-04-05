Kayseri'de asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Araçta yapılan aramada tüfek, kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Ekipler, bahse konu aracı tespit ederek olayı gerçekleştiren F.Ç. (29) ve B.T.D'yi (20) yakaladı.

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