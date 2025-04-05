Kayseri'de asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de asker uğurlama konvoyunda araçtan havaya ateş açan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de asker uğurlama konvoyunda araçtan havaya ateş açan 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Melikgazi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, asker uğurlama konvoyunda araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bahse konu aracı tespit ederek olayı gerçekleştiren F.Ç. (29) ve B.T.D'yi (20) yakaladı.
Araçta yapılan aramada tüfek, kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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